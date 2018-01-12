Девять футболистов "Боруссии" отравились кебабом

Девять футболистов одного из лидеров чемпионата Германии дортмундской "Боруссии" отравились в ходе тренировочного сбора в Испании. Все они съели куриный кебаб - традиционное блюдо из жареного мяса. В итоге врачи диагностировали у них кишечный грипп.

В лазарет попали вратари Роман Бюрки и Роман Вайденфеллер, а также полевые игроки Марк Бартра, Андре Шюррле, Кристиан Пулишич, Омер Топрак, Якоб Бруун Ларсен, Нури Шахин и Доминик Райман, информирует Bild.

По данным издания, уже 14 января все эти футболисты смогут принять участие в матче 18-го тура Бундеслиги с "Вольфсбургом". По итогам первого круга дортмундцы заняли третье место, уступив 13 очков "Баварии" и два - "Шальке-04". Лишь по дополнительным показателям "Боруссия" опередила "Байер", "РБ Лейпциг" и одноклубников из Менхенгладбаха.