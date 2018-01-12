Глава МИД Британии оскорбил мэра Лондона из-за Трампа

"Напыщенным хлыщом" назвал мэра Лондона Садика Хана глава МИД Великобритании Борис Джонсон, сообщает РИА Новости.

Ранее градоначальник критиковал премьер-министра Терезу Мэй за решение пригласить президента США с государственным визитом в Великобританию. Лидер лейбористов Джереми Корбин также призывал правительство отозвать приглашение.

"США - крупнейший инвестор в Великобританию, и при этом Хан и Корбин, по всей видимости, стремятся подвергнуть риску эти важнейшие отношения. Мы не позволим поставить под угрозу американо-британские связи некоторым надутым, напыщенным хлыщам в городской ратуше", - написал Джонсон в Twitter.

Однако затем глава Белого отказался от посещения Великобритании. Он объяснил этот шаг несогласием с действиями предыдущей администрации, которая "продала за гроши" одно из самых красивых посольств в Лондоне и построило новое здание в отдаленном районе за 1,2 миллиарда долларов. Трамп категорически не желает открывать новое диппредставительство.

Между тем в канцелярии премьер-министра Великобритании утверждают, что приглашение остается в силе, его детали будут обсуждаться позднее. Пресс-служба при этом просила не путать государственный визит с поездкой по линии посольства США.

Приглашение королевы Елизаветы II посетить Великобританию с госвизитом передала президенту Трампу премьер Тереза Мэй во время поездки в Вашингтон в январе 2017 года. После этого почти два миллионов британцев подписали петицию с требованием отменить это решение.