Госдума рассмотрит новый способ доставки повесток призывникам

В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект, который изменит порядок вручения повесток призывникам.

Речь идет о том, чтобы сохранить традиционный способ вручения повесток - под роспись, добавив новый - отправку заказным письмом с уведомлением по месту жительства. Такую повестку предлагается считать врученной, если ее получил у почтальона не только сам военнообязанный гражданин, подлежащий призыву, но и любой совершеннолетний член его семьи или уполномоченный представитель, а также ответственный за "военно-учетную работу" в организации, где числится призывник.

Если письмо с повесткой придет после даты, когда призывник обязан явиться в военкомат, ему будет предоставлено для этого еще три рабочих дня. Неявка без уважительной причины или отказ от получения повестки будет приравнен к уклонению от военной службы. К слову, законопроект предлагает исключить норму, согласно которой обеспечить прибытие призывника обязаны правоохранительные органы. Эта обязанность должна быть возложена только на самого призывника.

Законопроект в Госдуму внес первый заместитель председателя думского комитета по обороне Андрей Красов, информирует РИА Новости.