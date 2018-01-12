Китай запустил на орбиту два спутника навигационной системы BeiDou

Китай осуществил запуск на орбиту двух спутников навигационной системы BeiDou с космодрома Сичан с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б". Аппараты стали частью собственной глобальной системы навигации, передает ТАСС.

В 2018 году планируется вывести на орбиту 18 аппаратов BeiDou. Также в этом году КНР осуществит запуск лунного аппарата "Чанъэ-4", чья миссия предусматривает первую мягкую посадку на обратной стороне Луны и установление оттуда связи с Землей через ретранслятор.

Кстати

Наращивание Китаем инвестиций в производство и исследования, связанные с космическими технологиями, беспокоит США. Пекин активно занимает нишу дешевых спутников. Это угрожает позициям американской компании Boeing на мировом рынке спутниковой связи.

Китай планирует к 2020 году сформировать глобальную навигационную систему из 35 спутников Beidou-3, что превратит КНР в третью после России и США страну в мире с собственной подобной системой.