КНДР продолжила углубление туннеля на ядерном полигоне в Пхунгери

Северная Корея возобновила работы по углублению западного туннеля на ядерном полигоне в окрестностях деревни Пхунгери уезда Кильчжу провинции Хамгён-Пукто. На полигоне продолжается активность рабочих и техники, нарастает объем вывоза грунта из туннеля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейские СМИ, такая активность может указывать на стремление КНДР поддерживать готовность к проведению ядерного испытания.

В сентябре 2017 года Пхеньян осуществил на полигоне в Пхунгери испытание термоядерного заряда, мощность которого составила 250 килотонн.