Объявление о проведении конкурса на соискание премий Правительства Российской Федерации 2018 года в области культуры

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. N 29 "О премии Правительства Российской Федерации в области культуры" Министерство культуры Российской Федерации и Межведомственный совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области культуры объявляет конкурс на соискание премий Правительства Российской Федерации 2018 года в области культуры.

Работы, материалы и документы кандидатов, оформленные в соответствии с Порядком представления работ на соискание премий Правительства Российской Федерации в области культуры, который опубликован на сайте Минкультуры России (www.mkrf.ru) в разделе "Деятельность", рубрика "Конкурсы", принимаются до 30 апреля 2018 года включительно по адресу: Министерство культуры Российской Федерации, М. Гнездниковский переулок, дом 7/6, г., стр. 1/2, г. Москва, 125993.