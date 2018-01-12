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12 января 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7468 (5)

Объявление о проведении конкурса на соискание премий Правительства Российской Федерации 2018 года в области культуры

Опубликован 12 января 2018 г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. N 29 "О премии Правительства Российской Федерации в области культуры" Министерство культуры Российской Федерации и Межведомственный совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области культуры объявляет конкурс на соискание премий Правительства Российской Федерации 2018 года в области культуры.

Работы, материалы и документы кандидатов, оформленные в соответствии с Порядком представления работ на соискание премий Правительства Российской Федерации в области культуры, который опубликован на сайте Минкультуры России (www.mkrf.ru) в разделе "Деятельность", рубрика "Конкурсы", принимаются до 30 апреля 2018 года включительно по адресу: Министерство культуры Российской Федерации, М. Гнездниковский переулок, дом 7/6, г., стр. 1/2, г. Москва, 125993.