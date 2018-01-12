Объявление о проведении конкурса на соискание премий Правительства Российской Федерации 2018 года в области туризма

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2014 г. N 704 "О премиях Правительства Российской Федерации в области туризма" Министерство культуры Российской Федерации и Межведомственный совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области туризма объявляет конкурс на соискание премий Правительства Российской Федерации 2018 года в области туризма.

Работы, материалы и документы кандидатов, оформленные в соответствии с Порядком представления работ на соискание премий Правительства Российской Федерации в области туризма, который опубликован на сайте Минкультуры России (www.mkrf.ru) в разделе "Деятельность", рубрика "Конкурсы", принимаются до 1 марта 2018 года включительно по адресу: Министерство культуры Российской Федерации, М. Гнездниковский переулок, дом 7/6, г., стр. 1/2, г. Москва, 125993.