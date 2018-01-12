Курс гривны побил исторический антирекорд

Курс гривны упал сегодня ниже исторического минимума по отношению к рублю и евро, передает Украина.ру.

Это произошло после роста курса евро на 21 копейку за сутки. Курс этой валюты перешагнул сегодня психологическую отметку в 34 гривны и достиг отметки в 34,18 гривны.

Также преодолена психологическая отметка соотношения рубля и гривны один к двум - на десять рублей можно приобрести 4,99 гривны.

Побила гривна и еще один антирекорд. Ее курс к доллару составил 28,44 гривны. Самый высокий курс американской валюты был установлен в феврале 2015 года - 30,01 гривны. Ожидается, что до конца этого месяца доллар может подняться до 30 гривен за доллар.