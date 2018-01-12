МИД РФ заявил протест за бездействие шведских властей

МИД России заявил протест временному поверенному Швеции из-за отсутствия реакции на ситуацию вокруг российского посольства в Стокгольме, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"В МИД России был вызван временный поверенный в делах Швеции в Российской Федерации Тубиас Лоренцон. Ему был заявлен решительный протест в связи с отсутствием адекватной реакции шведских властей на противоправные действия гражданина Швеции Карнюшина в отношении посольства и торгового представительства РФ в Швеции", - говорится в заявлении российского дипломатического ведомства.

По данным дипломатов, шестого января Карнюшин проломил на легковом автомобиле шлагбаум на парковке, а затем таранил ворота гаража служебного здания торгового представительства. Позднее на грузовике он повредил главные ворота административного здания торгпредства. Затем десятого января гражданин незаконно проник на территорию посольства и повредил оборудование для видеонаблюдения.

В МИД России выражают непонимание тем обстоятельством, что после каждого такого инцидента шведская полиция задерживала Карнюшина, однако затем после короткого разбирательства отпускала на свободу. Посольство России в Стокгольме неоднократно обращалось в МИД Швеции с требованиями об усилении физической безопасности российских дипломатических объектов. Однако никаких конкретных шагов до сих пор предпринято не было.

По некоторым данным, Леонид Карнюшин является уроженцем Харькова. В 1991 году он переехал с родителями в Швецию. Там учился в гимназии, службу в шведской армии закончил в звании сержанта.