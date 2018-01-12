Минсельхоз предложит увеличить цены на коньяк

В этом году минимальная розничная цена на коньяк в России может увеличиться более чем на треть. Это произойдет, если будут одобрены соответствующие предложения Минисельхоза.

С нынешнего уровня в 371 рубль за 0,5 литра минимальную розничную цену предлагается поднять до 500 рублей. Об этом в интервью "Известиям" заявил глава департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Евгений Ахпашев.

Идею о повышении поддерживают и производители, поскольку нынешний уровень цен позволяет легко изготавливать фальсификат, на который в настоящее время приходится примерно 60 процентов рынка.

Напомним, что еще в конце ноября прошлого года вице-премьер России Александр Хлопонин заявил о том, что около 40 процентов коньяка на российском рынке являются фальсификатом. В этой связи перед новогодними праздниками по всей стране были проведены проверки предприятий-производителей этого вида продукции.