Назван состав женской сборной РФ по биатлону на эстафету

Тренерский штаб российской сборной определился с составом команды на женскую эстафету по биатлону на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Соревнование начнется завтра в 16:30 по московскому времени.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), нашу команду представят четыре спортсменки: Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова и Екатерина Юрлова-Перхт.

Напомним, что сегодня наша мужская сборная завоевала "бронзу" на эстафете в Рупольдинге. Медаль российской команде принесли Алексей Волков, Антон Бабиков, Максим Цветков и Антон Шипулин.