Новак не исключил встречи с министром энергетики Саудовской Аравии

Министр энергетики России Александр Новак проведет несколько двухсторонних встреч, в том числе, он пообщается с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом в ходе Министерского мониторингового комитета в Омане 21-22 января. Об этом он рассказал журналистам.

В частности, будет обсуждаться, как выполняется соглашение о сокращении добычи "черного золота" государств, входящих и не входящих в ОПЕК.

По его мнению, говорить о выходе из соглашения еще рано, даже при росте стоимости нефти до 70 долларов за баррель, потому что рынок "черного золота" пока не стабилизирован.