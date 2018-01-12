Подорожание проезда в автобусе вызвало беспорядки в Бразилии

В бразильском городе Сан-Паулу акция против подорожания проезда в общественном транспорте переросла в массовые беспорядки.

В ходе столкновений пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Когда демонстранты попытались заблокировать одну из станций метро, полицейские применили против них светошумовые гранаты.

Как отмечает ТАСС, стоимость поездки в общественном транспорте в Сан-Паулу повысилась всего на 0,2 реала. Теперь за билет в один конец житель мегаполиса должен платить 4 реала (1,24 доллара).