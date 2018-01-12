Назван первый признак развития болезни Альцгеймера

До того, как когнитивные способности человека начинают ухудшаться из-за развития болезни Альцгеймера, появляется постоянное беспокойство, перерастающее в депрессию. Это первый признак опасного недуга, пишет American Journal of Psychiatry со ссылкой на исследователей Гарвардского университета.

Перепад настроения ученые объясняют следствием появления белковых бляшек в клетках мозга. Со временем их количество накапливается и болезнь прогрессирует. И часто диагноз ставится именно на этой уже поздней стадии, когда у человека, например, возникают проблемы с запоминанием информации.

По словам Нэнси Донован из Гарвардского университета, открытие может стать "ключом" в ранней диагностике и лечении болезни Альцгеймера.

Она пояснила, что специалисты в течение пяти лет наблюдали за 300 добровольцами в возрасте от 60 до 90 лет. Большинство из них, находясь на момент начала эксперимента в здравом уме, демонстрировали "легкую форму" Альцгеймера, выражающуюся как раз в беспокойстве. Это состояние ухудшалось по мере того, как в гиппокампе (центре памяти) увеличивалось количество бляшек бета-амилоида.

Кстати

Ранее американские ученые из Северо-Западного университета обнаружили, что у некоторых людей даже в очень пожилом возрасте не проявляются типичные симптомы деменции (такие, как потеря памяти), несмотря на наличие у них в мозге вредоносных бляшек. Так, старики с, казалось бы, серьезными показателями в возрасте за 90 сохраняли память в хорошем состоянии до самой смерти.