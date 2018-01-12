Путин обсудил с СБ РФ подготовку Конгресса нацдиалога по Сирии

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы урегулирования в Сирии, ситуацию на Корейском полуострове и внутрироссийские проблемы.

"Обсуждена тема политического урегулирования в Сирии, том числе подготовка Конгресса национального диалога в Сочи", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин также проинформировал участников совещания о состоявшемся накануне вечером весьма обстоятельном телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - заметил представитель Кремля. "Кроме того, затрагивалась тема функционирования зон деэскалации в Сирии", - добавил он.

Участники совещания обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове в свете недавних прямых контактов представителей КНДР и Республики Корея.

Также состоялся подробный разговор по социально- экономическим вопросам внутрироссийской повестки, сообщили в Кремле.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и его заместитель Рашид Нургалиев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.