Путин обсудил с СБ РФ подготовку Конгресса нацдиалога по Сирии

Новости

На Алтае примерная школьница впала в кому после вечеринки с алкоголем 20:46
США планируют перехватывать иностранные суда на пути в КНДР 20:27
Ставивший автографы на печени пациентов хирург заплатит штраф 20:14
В Забайкальском крае пять человек погибли в ДТП 20:05
В Турции задержан очередной подозреваемый по делу об убийстве Карлова 19:49
СК возбудил дело после взрыва в омской пятиэтажке 19:45
Курс гривны побил исторический антирекорд 19:35
В России обнаружили стену из "Игры престолов" 19:35
В Дагестане нашли арсенал главаря бандгруппы 19:16
СМИ: состояние Олега Табакова продолжает ухудшаться 19:15
При взрыве газа в омской многоэтажке пострадала многодетная семья 19:04
Биологи объяснили, почему люди и звери держат детей слева от себя 19:03
Назван состав женской сборной РФ по биатлону на эстафету 18:55
После взрыва в омской пятиэтажке вспыхнул пожар 18:53
Активистка Femen атаковала президента Чехии 18:51
Водителя автобуса, въехавшего в переход, отправили под домашний арест 18:51
МИД РФ заявил протест за бездействие шведских властей 18:48
СК Петербурга начал проверку столкновения маршрутки с грузовиком 18:23
Дворкович рассказал, как должна регулироваться интернет-торговля 18:16
Мединский: "Движение вверх" станет самым кассовым фильмом в истории 18:16
МЧС: Под завалами здания на Урале могут находиться два человека 18:10
Сборная России взяла "бронзу" в мужской эстафете по биатлону в Рупольдинге 18:10
В Омске шесть человек пострадали при взрыве газа в многоэтажке 18:01
Госдума рассмотрит новый способ доставки повесток призывникам 17:55
Видео: робот "Нерехта" разнес в клочья бронежилет 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Верховный суд объяснил, как распределить кредит при разводе
Верховный суд объяснил, как распределить кредит при разводе
<b>МАРТ 2018:</b></br>Выборы президента Российской Федерации
МАРТ 2018:
Выборы президента Российской Федерации
12.01.2018 16:14
Рубрика: Власть

Путин обсудил с СБ РФ подготовку Конгресса нацдиалога по Сирии

Текст: Кира Латухина

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы урегулирования в Сирии, ситуацию на Корейском полуострове и внутрироссийские проблемы.

"Обсуждена тема политического урегулирования в Сирии, том числе подготовка Конгресса национального диалога в Сочи", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Путин назвал провокацией атаку беспилотниками российской базы в Сирии

"Владимир Путин также проинформировал участников совещания о состоявшемся накануне вечером весьма обстоятельном телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - заметил представитель Кремля. "Кроме того, затрагивалась тема функционирования зон деэскалации в Сирии", - добавил он.

Участники совещания обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове в свете недавних прямых контактов представителей КНДР и Республики Корея.

Также состоялся подробный разговор по социально- экономическим вопросам внутрироссийской повестки, сообщили в Кремле.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и его заместитель Рашид Нургалиев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Главное сегодня

ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц Владимира Путина
В Кремле назвали причину решения Путина передать Украине ее корабли
Медведев: Пенсии и зарплаты нужно защитить от скачков мировой конъюнктуры
Захарова рассказала, кто заставляет американцев испытывать животный страх
Ростуризм разрешил туристам ехать на курорты Египта через Каир