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12.01.2018 17:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-начальник УФНС по Владимирской области задержан за крупную взятку

Текст: Антон Валагин (Владимир)

Во Владимире возбуждено уголовное дело против бывшего начальника областного управления Федеральной налоговой службы России, сообщили в управлении СК РФ по региону.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Экс-главе Марий Эл предъявлено новое обвинение

- Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("получение взятки в особо крупном размере"), - рассказали следователи. Сумму взятки в СУ СК не уточнили.

Расследованием занимается подразделение по ведению особо важных дел. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигурант руководил УФНС по Владимирской области до весны 2017 года, затем перешел на работу в правительство региона, где проработал около полугода.
 

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