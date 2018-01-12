Новости

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы 08:37
Грузовики с нефтью провалились под лед на Лене 08:27
В Москве в пятницу будет очень высокое давление 08:16
Администрация Приморья станет правительством 08:05
Китай запустил на орбиту два спутника навигационной системы BeiDou 07:57
Северо-запад Японии засыпало снегом 07:37
Товарооборот между Россией и Китаем вырос более чем на 20 процентов 07:24
Компания SpaceX отложила испытания космического корабля Dragon 07:11
Власти Мексики отказались платить за стену на границе с США 07:02
В Приморье появится нефтеперерабатывающий завод 06:26
Минсельхоз предложит увеличить цены на коньяк 06:25
Ким Чен Ын заявил о бесполезности "враждебных санкций" 06:09
КНДР продолжила углубление туннеля на ядерном полигоне в Пхунгери 06:06
Роспотребнадзор предупредил о лихорадке денге и малярии в Перу 05:36
Президент США не поедет в Великобританию 05:23
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на два километра 05:17
В зоопарке Приморья, где леопард ранил ребенка, нашли нарушения 05:08
В Пентагоне рассказали о грядущей масштабной кибератаке 04:55
Вилла актера Джеффа Бриджеса в Калифорнии разрушена из-за оползней 04:39
В Японии из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат 92 тысячи кур 04:22
Трамп заявил о нежелании принимать мигрантов из "стран-гадюшников" 03:53
Актер Шек обвинил в домогательствах 94-летнего режиссера Дзеффирелли 03:48
Из-за снегопада в Японии 430 пассажиров провели ночь в поезде 03:27
Около двух тысяч сирийцев вернулись в свои дома за неделю 03:19
Лайнер Ryanair прервал полет из-за пьяных пассажиров 02:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Павел Крашенинников: Новые законы ужесточат наказание за терроризм
Павел Крашенинников: Новые законы ужесточат наказание за терроризм
18 января в "РГ" пройдет презентация новой книги Валерия Выжутовича
18 января в "РГ" пройдет презентация новой книги Валерия Выжутовича
Кому отказывают в назначении страховой пенсии
Кому отказывают в назначении страховой пенсии
12.01.2018 00:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Намело. Подмели

Коммунальщики не допустили появления пробок на улицах города во время снегопада
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск №7468 (5)
В Москве, наконец, выпал снег. Да какой! Коммунальные службы вывели на расчистку улиц более 6,5 тысячи единиц спецтехники, большую часть времени в этот сезон простаивавшей без дела.
Новая битва коммунальщиков со снегом снова окончилась триумфом рабочих и техники. Фото: Михаил Синицын / РГ

Конечно, слой снега в четыре сантиметра, выпавшего вчера, для них, можно сказать, семечки. Но и их могло бы хватить для создания пробок на дорогах. Чтобы не допустить этого, спецтехника вышла на расчистку еще ночью, когда циклон только начал надвигаться на город.

- Мы провели противогололедную обработку магистралей и объектов дорожного хозяйства, а утром - сплошное прометание проезжей части и тротуаров с последующей обработкой их противогололедными материалами, - рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Работа продолжилась и утром - ждать, когда снегопад закончится, коммунальщики не стали. Корреспонденты "РГ" наблюдали за этой работой на площади Триумфальной арки на Кутузовском проспекте - одной из важнейших транспортных магистралей столицы.

- Мы следим здесь за чистотой всегда, - рассказал "РГ" замначальника участка ГБУ "Гормост" Александр Яблоков. - Но сегодня пришлось привлечь трактор, погрузчик и самосвал.

После сильного снегопада чистят даже Триумфальную арку на Кутузовском проспекте: это занимает три часа

Эти усилия даром не пропали. По оценке Яндекса, загрузка дорог днем была не более двух-трех баллов, и даже к вечернему часу пик прогнозировалось не более шести баллов.

Что же касается самой гигантской арки, ее, оказывается, по регламенту можно расчищать только после снегопада. Рабочие гарантировали, что за три часа они с этим справятся.

ЦОДД попросил водителей пересесть на общественный транспорт
Снегопад в Москве продлится до утра пятницы

В круглосуточном режиме в городе чистят весь центр Москвы. На улице Тверской, например, площадки у пешеходных переходов, в парке "Зарядье" - парящий мост, с которого заметенная Москвы выглядит особенно красиво, и желающих полюбоваться этой картиной нашлось немало. Но чистят мост только лопатой - уникальное сооружение, нависшее на 70 метров над Москвой-рекой, требует бережного отношения к себе. На окраинах Москвы, где меньшая проходимость людей, уборка идет дважды в сутки.

Организованы и работы по очистке наледи с кровель и выступающих элементов фасадов зданий. На какой крыше собрался снег, коммунальщикам подсказывает система видеокамер, следящая за 600 зданиями.

Кстати

Куда пожаловаться на неубранный снег возле домов?

Самый простой способ - отправить жалобу через электронный портал "Наш город". Укажите свой домашний адрес и опишите проблему. К заявке можно прикрепить фотографии или короткое видео. Второй вариант - обратиться в Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ). Телефон "горячей линии" (499) 264-96-81. Звонки принимаются по рабочим дням с 8.00 до 17.00.

Главное сегодня

Минсельхоз предложит увеличить цены на коньяк
Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество по проектам в энергетике
Послы США и России встретились в Вашингтоне
В Пентагоне рассказали о грядущей масштабной кибератаке
Трамп заявил о нежелании принимать мигрантов из "стран-гадюшников"