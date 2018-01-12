В Москве, наконец, выпал снег. Да какой! Коммунальные службы вывели на расчистку улиц более 6,5 тысячи единиц спецтехники, большую часть времени в этот сезон простаивавшей без дела.

Новая битва коммунальщиков со снегом снова окончилась триумфом рабочих и техники. Фото: Михаил Синицын / РГ

Конечно, слой снега в четыре сантиметра, выпавшего вчера, для них, можно сказать, семечки. Но и их могло бы хватить для создания пробок на дорогах. Чтобы не допустить этого, спецтехника вышла на расчистку еще ночью, когда циклон только начал надвигаться на город.

- Мы провели противогололедную обработку магистралей и объектов дорожного хозяйства, а утром - сплошное прометание проезжей части и тротуаров с последующей обработкой их противогололедными материалами, - рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Работа продолжилась и утром - ждать, когда снегопад закончится, коммунальщики не стали. Корреспонденты "РГ" наблюдали за этой работой на площади Триумфальной арки на Кутузовском проспекте - одной из важнейших транспортных магистралей столицы.

- Мы следим здесь за чистотой всегда, - рассказал "РГ" замначальника участка ГБУ "Гормост" Александр Яблоков. - Но сегодня пришлось привлечь трактор, погрузчик и самосвал.

После сильного снегопада чистят даже Триумфальную арку на Кутузовском проспекте: это занимает три часа

Эти усилия даром не пропали. По оценке Яндекса, загрузка дорог днем была не более двух-трех баллов, и даже к вечернему часу пик прогнозировалось не более шести баллов.

Что же касается самой гигантской арки, ее, оказывается, по регламенту можно расчищать только после снегопада. Рабочие гарантировали, что за три часа они с этим справятся.

В круглосуточном режиме в городе чистят весь центр Москвы. На улице Тверской, например, площадки у пешеходных переходов, в парке "Зарядье" - парящий мост, с которого заметенная Москвы выглядит особенно красиво, и желающих полюбоваться этой картиной нашлось немало. Но чистят мост только лопатой - уникальное сооружение, нависшее на 70 метров над Москвой-рекой, требует бережного отношения к себе. На окраинах Москвы, где меньшая проходимость людей, уборка идет дважды в сутки.

Организованы и работы по очистке наледи с кровель и выступающих элементов фасадов зданий. На какой крыше собрался снег, коммунальщикам подсказывает система видеокамер, следящая за 600 зданиями.

Кстати

Куда пожаловаться на неубранный снег возле домов?

Самый простой способ - отправить жалобу через электронный портал "Наш город". Укажите свой домашний адрес и опишите проблему. К заявке можно прикрепить фотографии или короткое видео. Второй вариант - обратиться в Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ). Телефон "горячей линии" (499) 264-96-81. Звонки принимаются по рабочим дням с 8.00 до 17.00.