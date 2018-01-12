Московскую домработницу заподозрили в краже 236 тысяч долларов

В пресс-службе столичного Главного управления МВД рассказали ТАСС, что полицейские проводят проверку по факту кражи 236 тысяч долларов из квартиры в центре Москвы.

В правоохранительные органы обратился адвокат. По его словам, гражданка 1975 года рождения в период с 2010 года по декабрь 2016 года в различные дни осуществляла уборку квартиры, принадлежащей его клиентке. Домработница сделала дубликат ключей от сейфа и тайно похищала из него деньги.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.