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12.01.2018 13:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мусорным полигоном под Костромой заинтересовалась прокуратура

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

Костромская природоохранная прокуратура начала проверку законности проведения общественных слушаний о строительстве нового полигона ТБО близ деревни Медениково Костромского района, сообщила "РГ" заместитель костромского природоохранного прокурора Ирина Орловская.

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По данным надзорного ведомства, в региональных и федеральных СМИ прошли публикации о возможных нарушениях при проведении общественных слушаний в Кузьмищенском сельском поселении по проекту размещения нового полигона твердых коммунальных отходов. Кроме этого, с письменной жалобой в прокуратуру обратились активисты экодвижения "Во имя жизни". После этого надзорное ведомство начало проверять правильность проведения слушаний.

- Нам поступило письменное заявление, по которому мы начали проверку. Если в процедуре проведения слушаний будут выявлены нарушения, мы примем меры прокурорского реагирования вплоть до признания результатов слушаний недействительными, - сообщила зампрокурора.

Как ранее сообщала "РГ", общественные слушания по проекту строительства нового полигона бытовых отходов прошли в поселке Кузьмищи 22 декабря 2017 года. Представляя проект, представители инвестора пообещали, что новая свалка при соблюдении необходимых норм эксплуатации не нанесет вреда природе и здоровью жителей ближайших деревень. Однако большинство владельцев домов и земельных участков, расположенных в непосредственной близости от предполагаемого полигона, высказались против строительства мусорной свалки возле их домов.

При этом экологи заявили, что полигон запроектирован слишком близко от Башутинского водозабора, который ежедневно поставляет потребителям 4500 кубометров питьевой воды из подземных источников близ поселка Кузьмищи. В случае размещения полигона вблизи водозабора водный источник может быть испорчен.

В своей жалобе в прокуратуру участники слушаний выразили недовольство тем, что на мероприятие был организован подвоз людей, не проживающих на территории Кузьмищенского сельского поселения. В отличие от местных жителей, им выдавали бланки для голосования без предъявления паспорта. Местные жители посчитали, что слушания были проведены с нарушениями. По данным прокуратуры, результаты проверки законности общественных слушаний о полигоне будут известны в начале февраля.

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