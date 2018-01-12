МВД: В "заминированном" поезде с Украины была граната без запала

Полиция опровергла сведения о "заминированном" поезде, прибывшем со стороны Донецкой области Украины в Белгородскую.

Ранее в соцсетях сообщили о том, что на железнодорожную станцию Валуйки-Сортировочная прибыл грузовой состав с боеприпасом, который располагался так, что угрожал целостности поезда.

В управлении на транспорте МВД РФ по ЦФО сообщили, что эта информация "не соответствует действительности".

- Сотрудниками правоохранительных органов с места происшествия изъята граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны без запала, - сообщили в пресс-службе управления. - Угрозы для движения поезда она не представляла.