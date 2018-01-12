На северо-востоке Москвы у прохожих отобрали два миллиона рублей

На северо-востоке Москвы неизвестные напали на двух мужчин и похитили у них 2 миллиона рублей. В пресс-службе МВД России сообщили, что информация об инциденте на улице Молодцова поступила в 23:06.

Звонивший рассказал, что около дома № 4 несколько злоумышленников, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили у двух мужчин сумку с деньгами, после чего сели в автомобиль и уехали.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется розыск преступников. Об этом сообщает ТАСС.