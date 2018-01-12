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12.01.2018 17:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Новые детские пособия для москвичей начали оформлять в МФЦ

Текст: Сергей Бабкин

Москвичи начали оформлять новые детские пособия на первого и второго ребенка в центрах "Мои документы". Как сообщили в пресс-службе ГБУ "МФЦ", заявления принимают с 9 января во всех многофункциональных офисах.

На качество товаров и услуг можно будет пожаловаться через МФЦ

Напомним, что этот вид пособий появился в стране с Нового года. Выплаты полагаются на детей, рожденных или усыновленных с 1 января 2018 года. Оформить пособие можно, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе. Для москвичей этот показатель составляет 28113 рублей на человека (то есть размер минимума 18742 рубля, умноженный на 1,5). При этом условии столичным заявителям назначат ежемесячное ассигнование 14252 рубля - сумма "детского" прожиточного минимума в Москве.

Как уже писала "РГ", эти выплаты - федеральные. Только за первого ребенка деньги перечисляют по линии региональных органов соцобеспечения (в столице - департамент труда и социальной защиты населения), а за второго - через управления Пенсионного фонда, потому что платить будут из средств материнского капитала. Впрочем, москвичам это особенно не важно: что на первого, что на второго ребенка выплату можно оформлять в МФЦ. Разница лишь в наборе документов и в том, кто имеет право писать заявление. Если родился или был усыновлен второй ребенок, то обратиться за выплатой может человек, на которого начисляется материнский капитал. А если речь о первом ребенке, то заявителем могут быть мать, отец (при отсутствии матери), опекун (если нет обоих родителей) или их представители. Заявители должны иметь постоянную регистрацию в столице.

МФЦ смогут регистрировать рождение и смерть

Для заявителей набор документов будет отличаться в зависимости от семейной ситуации, сотрудники МФЦ готовы проконсультировать каждого. А базовый пакет такой: паспорта, свидетельства о рождении и браке и подтверждение доходов. Выплаты будут оформляться в течение 30 дней.

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