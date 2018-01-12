В Москве иномарка сбила женщину на переходе

В Москве женщина госпитализирована после дорожно-транспортного происшествия. Ее на пешеходном переходе сбил автомобиль.

"Наезд легкового автомобиля Subaru на женщину произошел ориентировочно в 19:00 на улице Большая Переяславская в районе д. 66. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после ДТП ее госпитализировали", - цитирует представителя столичного управления ГИБДД агентство "Москва".

Данных о состоянии травмированного пешехода нет. Сотрудники госинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.