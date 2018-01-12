Администрация Приморья станет правительством

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил сегодня журналистам об изменении системы управления в регионе. Администрация края будет преобразована в региональное правительство.

По словам Андрея Тарасенко, преобразование начнется примерно в июле.

- В стране осталось всего, по-моему, четыре региона, где работает администрация. Будут и у нас министры. Такая работа будет сделана, - отметил он, добавив, что механизм отработан, "система управления себя проверила и достаточно проста".

Руководитель региона подчеркнул, что реорганизация поможет наладить более эффективное взаимодействие с Москвой и улучшит управление в крае.

Сейчас орган исполнительной власти в Приморье является администрацией, в структуре которой существуют профильные департаменты, отвечающие за различные направления работы. Работу департаментов курируют вице-губернаторы.