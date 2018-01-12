В зоопарке Приморья, где леопард ранил ребенка, нашли нарушения

Во время проверки в приморском зоопарке, где леопард схватил за голову двухлетнего ребенка, сотрудники прокуратуры нашли нарушения в организации мер безопасности. В связи с этим надзорное ведомство просит органы следствия возбудить уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в зоопарке были приняты меры безопасности, но они не соответствовали требованиям действующего законодательства. Так, защитные устройства, отделяющие посетителей от животных, оказались ненадежными. Кроме того, не были созданы условия надежной изоляции хищников от посетителей.

Несколькими днями ранее стало известно о ЧП в зверинце. Без присмотра родителей у клетки с леопардом оказался двухлетний ребенок. Хищник схватил его за голову, нанеся, как позже определили медики, рваные раны и укусы лица и головы. Мать также получила раны, когда пыталась спасти малыша. В отношении родителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Состояние мальчика оценивается как удовлетворительное, его жизни ничто не угрожает. Руководство зоопарка предложило родителям помощь в лечении ребенка, в том числе материальную, от которой они отказались.