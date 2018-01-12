В Приморье появится нефтеперерабатывающий завод

В районе Уссурийска будет построен нефтеперерабатывающий завод, который позволит обеспечить краевые теплоснабжающие предприятия дешевым топливом. Об этом сообщил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко на встрече с журналистами.

Предполагается, что местный нефтезавод позволит снизить себестоимость производства тепла в крае.

- Будем строить НПЗ в Яковлевском районе, там есть труба, близость подхода, и уже есть договоренность о том, кто этот НПЗ будет строить, - сказал Тарасенко.

Возможно, в качестве сырья регион станет использовать и свои нефтяные запасы.

- Будем проводить доразведку нефтезапасов в Приморье. У нас их около 60 миллионов тонн. Одного миллиона тонн как раз будет достаточно, чтобы сдерживать цены на топливо, - сказал врио губернатора.

Он отметил, что в качестве альтернативы нефтепродуктам Приморье намерено использовать и газ - для производства тепла на котельных, а также в качестве моторного топлива.