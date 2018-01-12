В Приморье сняли "реалити-шоу" о тигрином семействе

В приморском нацпарке "Земля леопарда" тигриная семья поселилась вблизи фотоловушек, что позволило ученым понаблюдать за жизнью полосатых хищников. Об этом "РГ" сообщила начальник отдела по связям с общественностью природного резервата Мария Окулова.

Видео составлено из кадров, собиравшихся в течение месяца. Тигрица и три маленьких котенка запечатлены в их привычной жизни, полной игр, исследований и прогулок.

За все время проведения фотомониторинга на "Земле леопарда" специалисты накопили большой опыт в выборе мест для установки камер, но впервые удалось получить снимки двухмесячных тигрят.

Первые несколько месяцев жизни котята проводят у логова, так как еще не могут следовать за матерью. Именно этот период жизни хищников остается мало изученным, поэтому такие кадры являются большой ценностью для ученых.

За время наблюдений фотоловушки успели сделать свыше 2,5 тысячи снимков тигриной семьи. Не замечая камер, малыши обследовали территорию, отдыхали, ласкались к матери, играли и дрались - словом, занимались всем, что положено делать юным котятам.

- Мы получаем данные, которые позволяют оценить воспроизводство в популяции амурского тигра: период появления на свет детенышей, размер выводка, выживаемость и прочее. Также эти сведения дают представление о поведении тигриной семьи у логова: в какое время суток они наиболее активны, как часто тигрица появляется у логова и как долго проводит время с потомством, как ведут себя малыши без матери, - говорит старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" Дина Матюхина.

Камера "поймала" и момент, когда тигрица приносит добычу - оленью тушу. И хотя трапеза проходила уже вне зоны видимости фотоловушек, специалисты сделали вывод, что котята уже начали приобщаться к взрослой пище.

На кадрах видно, что со временем семья стала реже появляться у логова. Повзрослев, тигрята смогли уходить с матерью на расстояния до нескольких километров. Спустя несколько месяцев тигриное семейство "отметилось" уже на другой фотоловушке, подтвердив, что смена места жительства - естественный процесс для полосатых кошек.