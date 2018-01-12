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В России обнаружили стену из "Игры престолов"

12.01.2018, 19:35 | Текст: Оксана Грибанова

The Wall is real!

Публикация от InstaThrones (@gameofthronesnotofficial)

Фото: kinopoisk.ru
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В Instagram-аккаунте поклонников сериала "Игра престолов" опубликована фотография стены в Ленских столбах Якутии - пользователи утверждают, что она очень похожа на колоссальное оборонительное сооружение, которое, согласно легенде, защищает Семь Королевств в сериале.

Снимок сопровождается подписью: "The Wall is real!" ("Стена реально существует!"). Фанаты оценили "находку", которая, кстати, в заключительной серии седьмого сезона была разрушена Ледяным Драконом, и крайне воодушивились возможностью наблюдать культовое сооружение воочию.

В результате пост набрал более 185 тысяч лайков.

Ранее Национальная вещательная компания "Саха" (НВК Саха) предложила продюсерам "Игры престолов" снять финальный сезон в Якутии.

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