В России обнаружили стену из "Игры престолов"

The Wall is real! Публикация от InstaThrones (@gameofthronesnotofficial) Янв 11, 2018 at 3:25 PST

В Instagram-аккаунте поклонников сериала "Игра престолов" опубликована фотография стены в Ленских столбах Якутии - пользователи утверждают, что она очень похожа на колоссальное оборонительное сооружение, которое, согласно легенде, защищает Семь Королевств в сериале.

Снимок сопровождается подписью: "The Wall is real!" ("Стена реально существует!"). Фанаты оценили "находку", которая, кстати, в заключительной серии седьмого сезона была разрушена Ледяным Драконом, и крайне воодушивились возможностью наблюдать культовое сооружение воочию.

В результате пост набрал более 185 тысяч лайков.

Ранее Национальная вещательная компания "Саха" (НВК Саха) предложила продюсерам "Игры престолов" снять финальный сезон в Якутии.