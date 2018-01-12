В России обнаружили стену из "Игры престолов"
В Instagram-аккаунте поклонников сериала "Игра престолов" опубликована фотография стены в Ленских столбах Якутии - пользователи утверждают, что она очень похожа на колоссальное оборонительное сооружение, которое, согласно легенде, защищает Семь Королевств в сериале.
Снимок сопровождается подписью: "The Wall is real!" ("Стена реально существует!"). Фанаты оценили "находку", которая, кстати, в заключительной серии седьмого сезона была разрушена Ледяным Драконом, и крайне воодушивились возможностью наблюдать культовое сооружение воочию.
В результате пост набрал более 185 тысяч лайков.
Ранее Национальная вещательная компания "Саха" (НВК Саха) предложила продюсерам "Игры престолов" снять финальный сезон в Якутии.
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