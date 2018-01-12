В Татарстане задержали предполагаемого убийцу женщины на лыжной базе

Сотрудники уголовного розыска татарстанского МВД задержали подозреваемого в убийстве 28-летней женщины, тело которой с 11 ножевыми ранениями было обнаружено на лыжной базе в поселке Красный Ключ Нижнекамского района республики.

По сведениям источника "РГ" в правоохранительных органах, в преступлении подозревают 37-летнего неоднократно судимого мужчину. Из мест лишения свободы он освободился в прошлом году, отбыв наказание за изнасилование.

Личность предполагаемого убийцы не раскрывается. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

В республиканском управлении СКР по факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ). По данным следователей, 9 января этого года женщина вместе с мужем и маленьким сыном приехала на лыжную базу. Около 14 часов она ушла кататься, а спустя три часа супруг, обеспокоенный долгим отсутствием жены, обратился в полицию. Тело погибшей было обнаружено около 2 часов ночи 10 января волонтерами в лесном массиве.