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12.01.2018 08:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Грузовики с нефтью провалились под лед на Лене

Текст: Екатерина Дементьева (Иркутск)

На севере Иркутской области на реке Лена провалились под лед два "Урала". Один из них, оборудованный цистерной, перевозил 20 тонн нефтепродуктов. Жертв нет - водители успели выбраться из кабин.

Однако высок риск их попадания в реку. Уже сейчас на месте провала образовалась нефтяное пятно. В Киренский район к месту ЧП отправилась группа спасателей, которые с помощью заградительных бон, сорбента и специального оборудования локализуют место розлива.

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Как уточнили в ГУ МЧС по региону, в Киренске сегодня состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Необходимо найти решение, как поднять грузовики, не повредив цистерну и не допустив масштабного розлива нефти.

По уточненным данным, автомобили попытались переехать Лену вне санкционированной переправы. Тонкий лед не выдержал веса машин - первой провалился "Урал" с цистерной, ехавший за ним автокран буквально встал на цистерну.

Все экстренные службы района приведены в состояние повышенной готовности. В поселке Кривая Лука Киренского района, расположенном неподалеку от места ЧП, объявлено чрезвычайное положение.

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