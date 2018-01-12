На Алтае примерная школьница впала в кому после вечеринки с алкоголем

В Алтайском крае следователи выясняют обстоятельства вечеринки подростков, в результате которой 12-летняя школьница поступила в больницу Барнаула с острым отравлением алкоголем.

Об этом сообщили в региональном СУ СК, пояснив, что ребенок употреблял спиртное в компании несовершеннолетних.

По данным местных СМИ, в момент госпитализации у девочки обнаружили очень высокое содержание алкоголя в крови - около семи промилле.

Между тем семья подростка характеризуется как благополучная, в школе девочка отличается хорошей успеваемостью.