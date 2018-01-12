Осужденный за убийство Бориса Немцова этапирован в Иркутск

Заур Дадаев, осужденный летом прошлого года за убийство политика Бориса Немцова, этапирован в Иркутск для отбывания наказания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката осужденного Розу Магомедову.

Отбывать заключение Дадаеву предстоит в иркутской колонии №3 - она предназначена для бывших сотрудников правоохранительных органов и судов, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Напомним, в июле 2017 года Заур Дадаев был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима как исполнитель убийства. Кроме него на скамье подсудимых оказались Хамзат Бахаев - его, по данным информагентства, этапировали в Кирово-Чепецк - а также братья Анзор и Шадид Губашевы и Темирлан Эскерханов. Последнего судят в Москве за оскорбление следователя.

В ГУФСИН по Иркутской области данную информацию не подтвердили, но и не опровергли, пояснив, что место отбывания заключения относится к персональным данным.