Биологи объяснили, почему люди и звери держат детей слева от себя

Петербургские биологи обнаружили общую черту, характерную для большинства млекопитающих: они предпочитают укачивать маленьких детей слева от себя. Это выяснилось при изучении поведения тихоокеанских моржей и индийских летучих лисиц.

- Хотя особенность матерей держать младенца именно на левой руке известна давно, ученые долгое время не знали, почему у человека появилось такое свойство, - отмечают в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета. - Когда-то считалось, что это социальное явление, затем появилось мнение, что это особенность приматов, ведь встречается она и у таких близких родственников Homo sapiens, как гориллы и шимпанзе. Однако последние исследования биологов СПбГУ доказывают, что потребность держать мать в левом поле зрения - это черта, имеющая древние эволюционные корни и свойственная всем млекопитающим, а не только человеку.

По словам кандидата биологических наук Андрея Гилева, предыдущие исследования показали, что не только приматы, но и детеныши других млекопитающих - например, лошади или китообразные - предпочитают смотреть на мать левым глазом. Оставалось только выяснить, как ведут себя с детьми звери, активно использующие передние конечности. Этим и обусловлен выбор тихоокеанских моржей и индийских летучих лисиц (крыланов).

- Оказалось, что предпочтение смотреть на мать левым глазом - это свойство, характерное в целом для млекопитающих, - рассказывает Андрей Гилев. - Все дело в правом полушарии, обрабатывающем информацию от левого глаза, которое задействовано в распознавании социально значимых образов, именно оно доминирует в процессе обработки информации о матери. Этот же механизм мы увидели у моржей и крыланов - они тоже проявляют левостороннее предпочтение.

Ученые отмечают, что младенец, лежа слева, нервничает куда меньше, чем справа, а "правосторонний" ребенок с возрастом хуже распознает лица.

- Кстати, склонность к левостороннему тренду проявляют как матери-правши, так и матери-левши, - добавляет Гилев. - Интересно наблюдать за тем, как они сами объясняют такое поведение. Правши говорят, что так удобно, потому что правой рукой они делают что-то для ребенка, а левой - держат его. Левши - что их левая рука гораздо сильнее, поэтому на ней и находится малыш.