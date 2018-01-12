КС РФ запретил сокращать матерей-одиночек в системе МВД

Конституционный суд РФ запретил увольнять матерей-одиночек по сокращению штатов из системы МВД, даже если они отказываются от перевода на иную должность. Соответствующее решение принято без проведения публичных слушаний, поскольку основано на ранее вынесенных правовых позициях суда, и опубликовано на сайте ведомства.

Проверить положения статьи 82 Федерального закона "О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" судей попросила мать-одиночка Надежда Кургаева из Уфы.

В органах внутренних дел она служила с 1995 года, последняя должность - начальник отдела управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Республики Башкортостан. Однако в 2015 году в рамках реформирования системы МВД должность Кургаевой сократили. Трудовой кодекс РФ запрещает увольнять в связи с сокращением штатов женщин, имеющих несовершеннолетних детей, поэтому бывшему начальнику отдела предложили другие места работы, а после ее отказа руководство республиканского ГУ МВД уволило ее "в связи с невозможностью перевода или отказом сотрудника от перевода на иную должность в органах внутренних дел".

По мнению Кургаевой, такая формулировка закона дает руководству органов МВД неоправданно широкие полномочия, ведь ей предложили не все имеющиеся варианты трудоустройства, а только "иные". В то время как женщина готова была вернуться в свой бывший отдел простым инспектором, и такие вакансии в отделе были.

Ленинский районный суд Уфы сначала встал на сторону матери: статья 261 ТК РФ не допускает увольнение матерей-одиночек по инициативе работодателя, а сокращение штатов можно расценивать именно так. Однако позднее все судебные инстанции вплоть до Верховного суда РФ сочли, что оспоренные положения закона о службе в ОВД не могут расцениваться таким образом, поскольку в данном случае "увольнение осуществляется в силу обязательного и безусловного предписания закона".

Такой подход, считает заявитель, порождает противоречие между оспоренными нормами и положениями закона "О Государственной гражданской службе", статья 31 которого обязывает предложить сотруднику в ходе сокращения "все имеющиеся вакантные должности". При этом закон о российской системе государственной службы фактически относит к ней и правоохранительную службу, хотя указанная формулировка в нем с 1 января 2016 года заменена на "государственную службу иных видов". Тем самым, полагает Надежда Кургаева, применение статьи 82 вышеуказанного закона в ее случае нарушает принцип равенства перед законом и судом, а также положения статьи 38 Конституции РФ, которая обещает семье защиту государства.

Точку в этом деле поставил КС РФ. Судьи сочли, что оспоренные положения не противоречат Конституции РФ, так как случаях, подобных рассмотренному, руководитель органов МВД связан жесткими требованиями закона.

- То обстоятельство, что закон прямо не обязывает руководителя предлагать сотруднику все без исключения вакантные должности, не означает, что указанные должностные лица обладают неограниченной свободой усмотрения, могут действовать произвольно, выбирая вакантные должности, которые они считают возможным предложить сотруднику, - указал КС РФ. - В противном случае нарушался бы баланс публичных и частных интересов, а задача обеспечения эффективного функционирования органов внутренних дел, в том числе на основе максимально полного использования знаний и опыта сотрудников, не была бы решена в полной мере.

Из этого следует, что в случае сокращения штатов сотрудник по закону либо имеет право уволиться самостоятельно по причине отказа от предложенных должностей, либо может быть уволен по объективным причинам - при отсутствии возможности перевести увольняемого сотрудника на иную равнозначную или нижестоящую должность. В случае Надежды Кургаевой это требование соблюдено не было, поэтому решение по ее делу подлежит пересмотру.