Путин поставил задачи перед новым полпредом президента в СЗФО

Глава государства встретился с новым полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Бегловым.

"Что касается Северо-Запада, Петербурга, вам ничего здесь рассказывать не нужно. Вы сами родом из Петербурга фактически, петербуржец, - заметил Владимир Путин. - Ситуацию в регионе знаете очень хорошо, человек вы опытный: и в Питере работали, и в Центральном федеральном округе работали, и в правительстве, и в администрации президента.

"Но хотел бы, тем не менее, услышать ваши оценки того, как, вы считаете, складывается ситуация на Северо-Западе России, в крупнейшем центре страны, в городе Санкт-Петербурге, - пояснил президент. - Что вы видите в качестве важнейших задач на ближайшее время для региональных команд, для федерального центра, для того, чтобы Северо-Запад и Питер, в частности, поддержать?"

Поблагодарив за доверие, Беглов заверил, что для него большая честь работать именно на Северо-Западе. "Действительно, работал долгое время в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе был первым заместителем полпреда, поэтому обстановку хорошо знаю", - подтвердил он.

"Но прежде всего хотел доложить о том, что новогодние праздники прошли в штатном режиме, у нас не было каких-то чрезвычайных ситуаций, - сказал полпред. - Были определенные отключения электроэнергии в Карелии и ряде других регионов, но дежурные команды работали, поэтому все восстанавливалось в срок. Хотя проблемы в этом отношении есть, и над этой темой мы будем работать, будем докладывать".

"Мы сделали инвентаризацию в том, что касается майских указов, инициатив президента", - также сообщил Беглов. Прежде всего, это зарплата учителям, врачам и задолженность зарплаты у коммерческих организаций. "Что касается госструктур и местного самоуправления, военных, то зарплата выплачивается день в день, здесь нарушений нет", - уточнил он. А вот коммерческие структуры имеют задолженности. "Поэтому совместно с прокуратурой по вашему поручению мы держим этот вопрос на контроле. Есть определенные подвижки, но над этим вопросом будем еще работать, я вам буду докладывать", - обещал полпред.

Говоря про места в детсадах, Беглов заверил, что по Северо-Западу в целом указы по детям от трех до семи лет практически выполнены. "Есть небольшие отставания, мы над ними работаем, думаю, что в течение первого полугодия этот вопрос будет полностью закрыт", - сказал он. "Что касается школ, второй смены. Думаю, что в течение 2018 года мы постараемся полностью эту проблему закрыть", - добавил докладчик.

"Где она наиболее остра?" - поинтересовался глава государства. "У нас в Карелии вопрос очень непростой, сложный, - не скрывал собеседник. - Ряд вопросов есть в Архангельской области, есть в Мурманской области. Но они двигаются, эти вопросы, и думаю, что есть все возможности, чтобы эти проблемы полностью были закрыты своевременно и в срок". Есть отставания по перинатальным центрам, но Беглов взял вопрос на личный контроль.

Много работы и по переселению из аварийного фонда. И тоже есть отставания. "Надо ускорять, усиливать, создавать условия, чтобы исполнительная власть и муниципалы решали этот вопрос, - сказал докладчик. - Будем над этим работать. Я в ближайшее время проведу совещание с каждым губернатором по программе расселения из аварийного фонда. Эта проблема остро сегодня стоит на Северо-Западе".

"В целом по майским указам работа идет. Хочу сказать, что очень много сделано", - заключил полпред.

"Главное, чтобы все региональные команды, как я уже говорил, работали эффективно над решением вопросов, о которых вы сказали, - прокомментировал Путин. - Их на самом деле больше, но я очень рассчитываю на то, что вы критически будете подходить к реалиям, с которыми люди сталкиваются на местах, и будете нацеливать соответствующие структуры власти - муниципальные, региональные - на решение этих вопросов".