В Ленобласти завели дело об избиении пациента до смерти

Следственный отдел города Гатчина СУ СК РФ по Ленобласти после гибели пациента местной больницы возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления, трагедия произошла в декабре минувшего года. Подозреваемый, которого врачи определили в инфекционное отделение ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ", избил соседа по палате. Согласно материалам дела, он как минимум трижды ударил свою жертву по голове. Потерпевший умер в реанимации.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Полную картину произошедшего помогут установить судмедэксперты.