В Петербурге 12 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком

В Колпинском районе Петербурга маршрутка врезалась в грузовик. В результате аварии пострадали 12 человек.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось на перекрестке Колпинского шоссе и Софийской улицы около 14.15.

Водитель микроавтобуса ПАЗ не справился с управлением и врезался в грузовой Mercedes с полуприцепом. Двое из 12 пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии - это водитель ПАЗа и один из пассажиров.

Проверку по факту аварии проводят сотрудники регионального управления госавтоинспекции.