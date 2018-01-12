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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге 12 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

В Колпинском районе Петербурга маршрутка врезалась в грузовик. В результате аварии пострадали 12 человек.

В Петербурге семь человек ранены в ДТП с маршруткой и грузовиком

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось на перекрестке Колпинского шоссе и Софийской улицы около 14.15.

Водитель микроавтобуса ПАЗ не справился с управлением и врезался в грузовой Mercedes с полуприцепом. Двое из 12 пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии - это водитель ПАЗа и один из пассажиров.

Проверку по факту аварии проводят сотрудники регионального управления госавтоинспекции.

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