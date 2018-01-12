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12.01.2018 17:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Крым на Новый год посетили более 110 тысяч туристов

Текст: Юлия Крымова (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Число туристов, посетивших Крым на новогодние праздники, выросло на 30 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

В Крыму установили размер курортного сбора

- В этом году на новогодние и рождественские праздники Крым посетило 113,3 тысячи туристов, в то время как в прошлом году эта цифра составляла 87,1 тысяч отдыхающих, - цитирует Волченко пресс-служба минкурортов. - Мы отмечаем заметное перераспределение турпотока с Южного берега Крыма в сторону западного и восточного побережья. Это связано как с интересными событийными мероприятиями в этих регионах, так и с желанием россиян получше узнать полуостров.

В ведомстве отметили, что 45,3 процента туристов в 2017 году предпочли отдых на Южном берегу Крыма. На Западном побережье полуострова побывали 21,3 процента отдыхающих, на Восточном -18,6 процента. Кроме того, 14,8 процента гостей местом отдыха выбрали Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы. Всего за 2017 год на курортах республики отдохнули 5,395 миллиона туристов.По сообщению пресс-службы правительства Севастополя, в новогодних мероприятиях города-героя приняли участие 14 тысяч туристов, по сравнению с прошлым годом их количество увеличилось вдвое.

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