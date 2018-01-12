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12.01.2018 13:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Крымчан предупредили о вторжении арктического воздуха и метелях

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Главное управление МЧС России по Республике Крым распространило штормовое предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в предстоящие выходные дни.

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По сведениям крымских метеорологов, 13, 14, 15 января из-за вторжения Арктического холодного воздуха на полуострове ожидается снег, 14 и 15 января местами сильный, метель, на дорогах гололедица. Также в прогнозе - усиление северо-восточного ветра до 17-22 метров в секунду, а 13 и 14 января - порывы до 25 метров в секунду.

Резко снизится после аномального январского тепла и температура воздуха: в субботу ночью и днем до минус одного - минус шести градусов мороза. В воскресенье ночные температуры опустятся до 5-10 градусов мороза, дневные - до минус двух - минус семи.

В свою очередь, еще в начале недели крымское УГИБДД предупредило автовладельцев об опасности при передвижении в гололедицу на летней резине, а "Морская дирекция" - о возможных приостановках работы Керченской паромной переправы.

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