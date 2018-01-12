В Крыму пограничники спасли моряков терпящего бедствие судна

Крымские пограничники спасли двух моряков, судно которых терпело бедствие у берегов полуострова. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по РК.

Сигнал SOS поступил на пульт диспетчера службы в Керчи поздно вечером. Капитан буксира "Голд Фортуна" сообщил, что у них вышел из строя двигатель, и судно длиной 17 метров уносит в открытое море. Это произошло во время следования буксира из Джубги Краснодарского края в крымское Аршинцево.

Двигатель судна перестал охлаждаться при подходе буксира к Керченскому проливу, но своими силами починить технику не удалось: сильный ветер и высокая волна не дали возможности встать на якорь.

Пограничный сторожевой катер выдвинулся к месту происшествия в район мыса Кыз-Аул, где вскоре поднял на борт двух членов экипажа. Пограничники доставили их в порт Керчь. Сам буксир поставлен на якорь.

Моряки поблагодарили пограничников за своевременное спасение перед надвигающимся штормом.