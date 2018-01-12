В Крыму рассказали, в каком состоянии содержат украинские корабли

Около трех десятков украинских военных кораблей содержатся в Крыму за счет России, которая обеспечивает их сохранность и поддерживает на плаву. Об этом рассказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, контр-адмирал запаса Владимир Соловьев, передает ТАСС.

Напомним, накануне на встрече с главными редакторами российских СМИ президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма.

- Речь идет о 20-30 кораблях Украины, они не списаны, имеют названия, состоят на учете, там находятся российские моряки для поддержания их на плаву, - цитирует агентство Владимира Соловьева.

Эксперт отметил, что российская сторона взяла на себя обязательства содержать украинские военные корабли, затрачивает на это средства.

По словам Соловьева, корабли содержатся в надлежащем состоянии, чистоте, все вооружение и оборудование на месте.