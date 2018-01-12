Волгоградец предложил полиции взятку за двух нелегалов

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на дачу взятки должностному лицу. Об этом "РГ" сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Наталия Куницкая.

Полицейские выявили факт длительного нелегального нахождения двух иностранцев в Волгоградской области. В отношении этих граждан составили административные протоколы, а за нарушение условий пребывания в России им грозила депортация.

По данным следствия, чтобы избавить нелегальных мигрантов от выдворения из страны, подозреваемый предложил стражам порядка "выкуп" в размере 12 тысяч рублей.

При передаче денег его задержали оперативники. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Свою вину подозреваемый полностью признал.