Челябинку задержали в Москве за продажу дочери в сексуальное рабство

В Москве за продажу 13-летней девочки задержаны мать и согласившаяся ей помогать подруга - обе уроженки Челябинска. На женщин надели наручники после получения ими оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона рублей, сообщили в СК РФ.

- По версии следствия, две уроженки Челябинска, имея умысел на извлечение для себя материальной выгоды, договорились о продаже 13-летней девочки третьему лицу за 1,5 миллиона рублей, - сообщила представитель следственного ведомства Светлана Петренко. - Для реализации этого плана они прибыли в один из столичных ресторанов, где осуществили куплю-продажу малолетней с целью сексуальной эксплуатации последней лицу, действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Действия челябинок квалифицированы по статье о торговле людьми (пункт "б" части 2 статьи 127.1 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до 10 лет лишения свободы с последующим ее ограничением еще на два года.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании задержанным меры пресечения. Расследование продолжается.