На Урале организованы поиски людей под завалами рухнувшего дома

В городе Копейске Челябинской области организована спасательная операция в доме с рухнувшими перекрытиями. Под завалами могут оставаться люди, сообщили корреспонденту "РГ" в МЧС региона.

- Сообщение об обрушении плит перекрытия в заброшенном здании в поселке Бажова Копейского городского округа поступило сегодня в 14.15 по московскому времени,- сообщил начальник пресс-службы МЧС региона Егор Пахомов. - Рядом со зданием припаркован легковой автомобиль, от которого в сторону завалов протянуты шланги предположительно от газорезательного оборудования. Проверяется информация о нахождении людей под упавшими бетонными плитами площадью 10 квадратных метров.

На место происшествия стянуты силы копейского звена региональной системы ЧС. Работают сотрудники специализированной пожарно-спасательной части и кинологические расчеты поисково-спасательной службы. Операцией руководит начальник ГУ МЧС по Челябинской области Юрий Буренко, отметили в ведомстве.

Пока информации об обнаружении под завалами пострадавших не поступило.