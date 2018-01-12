Существенные строительные дефекты у 661 дома в 58 регионах выявил Фонд содействия реформированию ЖКХ, проверяя выполнение программ по переселению из аварийного жилья. Наиболее грубые нарушение обнаружены в 19 домах.
Больше всего нарушений в домах, сданных в последние месяцы официального действия программы расселения. В декабре активисты центра Центра ОНФ "Народная экспертиза" проверили дома, достроенные с 1 июня по 31 августа 2017 года, и обнаружили плачевное состояние 15 из них. Так, в квартирах дома N 9 на улице Разведчиков в городе Бодайбо Иркутской области - плесень, а через трещины в стенах тянет холодный воздух с улицы. Система вентиляции вместо того, чтобы вытягивать воздух из квартир, наоборот, задувает его в помещения. Линолеум постелен прямо на бетон. Похожие проблемы обнаружены и в доме N 18 на улице Гагарина в городе Печоры Псковской области. Здесь еще и оказался затоплен подвал, а с чердака вода стекает по углам стен в квартиры. Еще в 69 домах контролеры выявили менее значительные дефекты. К примеру, отсутствие благоустройства прилегающей территории, трещины в штукатурке, некачественную установку сантехники. Конечно, это единичные случаи, и их стало меньше. Но в каждом из них речь идет о жилье, которое люди ждали годами. А в нем невозможно жить. "Проблема "нового аварийного жилья" остается все еще актуальной", - сообщил "Российской газете" руководитель Центра ОНФ "Народная экспертиза" Виктор Рожков.
При этом во время "работы над ошибками" некоторые регионы попытались схитрить и представили в Фонд ЖКХ информацию о полном устранении нарушений, которые не соответствовали действительности. Наибольшее количество таких фактов отмечено в Удмуртии и Коми, а также в Архангельской, Ивановской, Курганской, Пензенской и Свердловской областях.
Число домов, которые регионы сдавали "на бумаге", сократилось. И все же они есть. В феврале 2016 года таких объектов было 29 процентов, в декабре 2017 года - уже 6 процентов, посчитали активисты "Народной экспертизы". Региональным чиновникам "нарисовать" удалось 17 зданий в 4 регионах. К примеру, два таких дома выявлены в городе Первомайск Нижегородской области. Их строительство продолжается: недоделаны входные группы, цоколь, водосточная система, не благоустроена территория. А по отчету дома введены в эксплуатацию четыре месяца назад.
Подобные случаи не остаются незамеченными и безнаказанными. По итогам 2017 года требование о возврате финансовой поддержки в Фонд ЖКХ направлено 14 регионам. "К регионам применены меры финансовой ответственности в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей за предоставление недостоверной отчетности в Фонд", - сообщил член наблюдательного совета Фонда, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор. Позднее два региона были исключены из списка в связи со сменой высших должностных лиц.