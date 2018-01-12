Трещины и плесень на стенах, затопленные подвалы и другие дефекты обнаружили контролеры при проверке домов, построенных для переселения людей из аварийного жилья. Некоторые дома вообще оказались сданы только "на бумаге". От регионов, допустивших нарушения при реализации программы, потребовали заплатить штрафы и вернуть деньги.

Существенные строительные дефекты у 661 дома в 58 регионах выявил Фонд содействия реформированию ЖКХ, проверяя выполнение программ по переселению из аварийного жилья. Наиболее грубые нарушение обнаружены в 19 домах.

Больше всего нарушений в домах, сданных в последние месяцы официального действия программы расселения. В декабре активисты центра Центра ОНФ "Народная экспертиза" проверили дома, достроенные с 1 июня по 31 августа 2017 года, и обнаружили плачевное состояние 15 из них. Так, в квартирах дома N 9 на улице Разведчиков в городе Бодайбо Иркутской области - плесень, а через трещины в стенах тянет холодный воздух с улицы. Система вентиляции вместо того, чтобы вытягивать воздух из квартир, наоборот, задувает его в помещения. Линолеум постелен прямо на бетон. Похожие проблемы обнаружены и в доме N 18 на улице Гагарина в городе Печоры Псковской области. Здесь еще и оказался затоплен подвал, а с чердака вода стекает по углам стен в квартиры. Еще в 69 домах контролеры выявили менее значительные дефекты. К примеру, отсутствие благоустройства прилегающей территории, трещины в штукатурке, некачественную установку сантехники. Конечно, это единичные случаи, и их стало меньше. Но в каждом из них речь идет о жилье, которое люди ждали годами. А в нем невозможно жить. "Проблема "нового аварийного жилья" остается все еще актуальной", - сообщил "Российской газете" руководитель Центра ОНФ "Народная экспертиза" Виктор Рожков.

Чиновникам удалось "нарисовать" 17 зданий: они введены в эксплуатацию, но жить в них нельзя

При этом во время "работы над ошибками" некоторые регионы попытались схитрить и представили в Фонд ЖКХ информацию о полном устранении нарушений, которые не соответствовали действительности. Наибольшее количество таких фактов отмечено в Удмуртии и Коми, а также в Архангельской, Ивановской, Курганской, Пензенской и Свердловской областях.

Число домов, которые регионы сдавали "на бумаге", сократилось. И все же они есть. В феврале 2016 года таких объектов было 29 процентов, в декабре 2017 года - уже 6 процентов, посчитали активисты "Народной экспертизы". Региональным чиновникам "нарисовать" удалось 17 зданий в 4 регионах. К примеру, два таких дома выявлены в городе Первомайск Нижегородской области. Их строительство продолжается: недоделаны входные группы, цоколь, водосточная система, не благоустроена территория. А по отчету дома введены в эксплуатацию четыре месяца назад.

Подобные случаи не остаются незамеченными и безнаказанными. По итогам 2017 года требование о возврате финансовой поддержки в Фонд ЖКХ направлено 14 регионам. "К регионам применены меры финансовой ответственности в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей за предоставление недостоверной отчетности в Фонд", - сообщил член наблюдательного совета Фонда, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор. Позднее два региона были исключены из списка в связи со сменой высших должностных лиц.