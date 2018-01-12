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12.01.2018 08:19
Рубрика: В мире

Роспотребнадзор предупредил россиян о денге в Перу

Текст: Сергей Куликов

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) заявила о рисках, связанных с поездками в Перу.

Речь идет о распространении в этой стране таких инфекционных заболеваний, как лихорадка денге, малярия, лихорадки Зика и чикунгунья, а также желтой лихорадки.

В Перу объявили ЧС из-за лихорадки Денге

При этом отмечается, что высокий риск передачи лихорадки денге и малярии сохраняется на всей территории страны круглогодично.

Тем, кто все же пожелает посетить эту страну, однократную прививку против желтой лихорадки нужно получить не позднее, чем за десять дней до выезда. Иммунитет после прививки сохраняется пожизненно и только вакцина является единственной мерой предупреждения заболевания.

Напомним, что по данным Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году в Перу был зарегистрирован 73 921 случай заболевания лихорадки денге, из них - 17 смертельных случаев. При этом по количеству случаев заболевания только малярией Перу занимает второе место в Южной Америке после Бразилии - здесь с 2000 по 2015 год было зарегистрировано свыше 206 тысяч случаев.

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