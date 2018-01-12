Российские юниорки проиграли в полуфинале ЧМ по хоккею

Женская юниорская сборная России по хоккею проиграла в полуфинальном матче проходящего в подмосковном Дмитрове чемпионата мира в возрастной категории до 18 лет. Наши девушки потерпели поражение от Швеции со счетом 1:2.

Скандинавки открыли счет в середине второго периода при реализации численного большинства. Отличилась Жозефин Бувенг. Главные события в матче произошли в третьей 20-минутке. Сначала Илона Маркова подарила надежду на успех, восстановив изначальное равенство - 1:1, но уже через полторы минуты Дженни Антонссон снова вывела шведок вперед. Причем и вторая, и третья шайбы в матче были заброшены при игре в неравных составах.

В другом полуфинале американки взяли верх над Канадой - 4:3. Таким образом, завтра за "золото" сразятся США и Швеция. В матче за "бронзу" наши девушки сыграют с Канадой, которую они уже побеждали на предварительном этапе.

Женские юниорские чемпионаты мира проводятся каждый сезон, начиная с 2008 года. В десяти турнирах на высшую ступень пьедестала почета поднимались только североамериканские команды: США - 6 раз, Канада - 4. Сборная России дважды брала "бронзу". Это произошло в 2015-м и в 2017-м. Сейчас есть возможность снова отличиться, причем сделать это на домашнем льду.