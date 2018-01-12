Российские прокуроры подвели итоги работы и получили новые задачи и звания

Генпрокуратура в 2017 году провела масштабные проверки, касающиеся вопросов безопасности и качества жизни людей. Об этом сообщил Генеральный прокурор Юрий Чайка, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 296-летию прокуратуры России.

- В 2017 году прокурорскими проверками были охвачены все сферы, имеющие отношение к безопасности, качеству жизни людей, их повседневным нуждам, - сказал Чайка.

По его словам, особое значение имела работа по отстаиванию трудовых прав граждан: принятие всего арсенала мер реагирования позволило погасить долги по зарплате на 20 млрд рублей. Также на контроле прокуроров находились вопросы обеспечения наиболее нуждающихся и уязвимых категорий населения всем комплексом мер социальной поддержки.

- Приоритетом оставалась защита несовершеннолетних, в том числе от негативной информации, вовлечения их в противоправную деятельность, - сообщил генеральный прокурор.

Кроме того, по его словам, каждая третья жалоба российских предпринимателей, поданная в Генпрокуратуру, в том числе через интернет, удовлетворена.

- Только в ходе единых дней приема предпринимателей и на электронный адрес генерального прокурора в 2017 году поступило более 3 тысяч обращений представителей хозяйствующих субъектов. Многим из них оперативно оказана реальная помощь. Практически по трети заявлений приняты меры реагирования, восстановлены нарушенные права, - отметил глава надзорного ведомства.

По словам Чайки, эта работа проводится в рамках реализации мероприятий по охране интересов бизнеса.

Кроме того, по словам Генпрокурора, во исполнение поручений президента России обеспечивалось надзорное сопровождение исполнения государственного оборонного заказа, функционирования жилищно-коммунального и транспортного комплексов.

- Координационными мерами усилено межведомственное взаимодействие правоохранительных органов в целях пресечения коррупционных, экстремистских, террористических преступлений, других наиболее опасных криминальных проявлений, - подчеркнул Юрий Чайка.

Что касается новых задач, которые будут стоять пред прокурорами в этом году, то, по словам Генпрокурора, это касается обеспечения законности во время кампании по выборам президента России.

- Недопущение надзорными средствами социальной напряженности, несогласованных публичных акций и других нарушений, угрожающих стабильности и безопасности, - подчеркнул Чайка.

В свой профессиональный праздник прокуроры получили и много поздравлений, главное из них - от Владимира Путина.

- На протяжении всей своей истории прокуратура по праву считается одним из ключевых институтов отечественной правоохранительной системы, - говорится в поздравлении главы государства, которое огласил на торжественном собрании в Генпрокуратуре глава президентской администрации Антон Вайно.

По словам Путина, "лучших представителей прокурорского корпуса отличают высокая компетентность, гражданское мужество, честность и порядочность, готовность твердо отстаивать Закон и справедливость".

Как отметил президент, "нынешнее поколение работников прокуратуры понимает значимость своей работы, ответственно подходит к решению поставленных задач, главные из которых - борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан, обеспечение единства правового пространства страны".

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин лично вручил Юрию Чайке подарочные настольные часы, пожелав ему больше времени для встречи с депутатами.

- Юрий Яковлевич, у вас есть все награды Государственной думы. Мы подумали, что вам надо подарить то, чего не хватает, чтобы чаще встречались с нашими депутатами, - сказал Володин.

Это подарок вызвал заметное оживление как у Генпрокурора, так и у собравшихся в зале прокуроров. Перед этим Володин вручил почетные грамоты Госдумы первому заместителю Генпрокурора Александру Буксману и другим сотрудникам прокуратуры.

От правительства России прокуроров поздравил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

- Прокуратура не только контролирует законность в сфере Гособоронзаказа, но и способствует тому, чтобы у нас все вместе получилось, - сказал он.

Рогозин рассказал, что Юрий Чайка уделяет личное внимание вопросу развития стрелковых вооружений и активно занимается этой темой.

- Я надеюсь, что в этом, 2018 году мы с вами проверим то оружие - компактный 9-миллиметровый пистолет, которое действительно нужно Минобороны, - заметил вице-премьер.

Он также поблагодарил прокуроров за тесное взаимодействие с коллегией ВПК в вопросе контролирования исполнения госпрограммы вооружений и Гособоронзаказа, в вопросе пресечения возможных злоупотреблений и хищений. Вице-премьер напомнил, что буквально в конце прошлого года президентом подписан указ о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, который предусматривает меры по ужесточению уголовной ответственности за злоупотребления при выполнении Гособоронзаказа.

- По сути дела это в полной мере отражает мнение президента о том, что любые хищения, связанные с Гособоронзаказом, сродни измене, - подчеркнул Дмитрий Рогозин.

В пятницу также стало известно, что Владимир Путин присвоил высшие классные чины (генеральские звания) 16 сотрудникам Генпрокуратуры.

Согласно указу, классный чин государственного советника юстиции 1 класса (генерал-полковник) присваивается заместителю генерального прокурора РФ Сааку Карапетяну и заместителю генерального прокурора РФ Леониду Коржинеку.

Классный чин государственного советника юстиции 2 класса (генерал-лейтенант) присвоен заместителю генерального прокурора РФ Андрею Кикотю, южному транспортному прокурору Геннадию Круку, прокурору республики Саха (Якутия) Николаю Филипчуку.

Классный чин государственного советника юстиции 3 класса (генерал-майор) присвоен замначальнику управления по надзору за расследованием особо важных дел генпрокуратуры Сергею Бочкареву, который от имени РФ подал гражданский иск о взыскании в доход государства 9 миллиардов рублей по делу полковника Дмитрия Захарченко.