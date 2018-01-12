Штаб Путина собрал 408 тысяч подписей в поддержку кандидата

Предвыборный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина продолжает сбор подписей в его поддержку, хотя необходимое по закону их количество (300 тысяч) уже есть.

"По данным на утро 12 января собрано 408 тысяч 349 подписей", - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря штаба Андрея Кондрашова.

"Сбор подписей идет, никаких целей относительно уровня не ставится. Сбор подписей идет активно", - сказал "Интерфаксу" Кондрашов.

Напомним, что, по закону, самовыдвиженец должен собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысяч.

Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина начался 5 января. Подписи и другие необходимые документы следует представить в ЦИК не позднее 31 января.