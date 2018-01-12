СМИ: КНДР направит на Олимпиаду в Пхенчхан 10 спортсменов

Делегация из КНДР, которая приедет на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, станет скорее всего самым крупным в истории "северокорейским десантом" на Юге. Согласно информации источников в правительстве Южной Кореи, ожидается прибытие до 500 человек, тогда как самих атлетов будет около десяти.

Напомним, что на состоявшихся девятого января в Пханмунчжоме межкорейских переговорах Юг и Север договорились об участии делегации из КНДР в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Все расходы по переезду и пребыванию в Республике Корея взяла на себя южнокорейская сторона. Также было решено провести консультации на уровне военных с целью снижения напряженности и предотвращения возможных инцидентов.

"Мы ожидаем, что делегация будет весьма большой. Единовременно к нам никогда не приезжало столько людей из Северной Кореи. Думаю, что общая численность делегации Севера составит 400-500 человек", - цитируют южнокорейские СМИ слова неназванного источника в местном правительстве. Источник добавил, что такой солидный состав неизбежен в связи с тем, что было согласовано прибытие сразу нескольких групп помимо атлетов. Сеул и Пхеньян договорились, что КНДР направит еще официальную делегацию, представителей северокорейского Олимпийского комитета, группу поддержки, художественные коллективы, команду тхэквондистов для проведения показательных выступлений и отдельный пул репортеров СМИ КНДР.

Чиновник также рассказал, сколько будет спортсменов. "Насколько мне известно, непосредственно спортивная делегация будет из 20 человек". Он пояснил, что это означает, что будет десять самих атлетов и десять тренеров. Среди видов, в которых северокорейские спортсмены выступят на Олимпиаде-2018, было названо парное фигурное катание, шорт-трек, беговые лыжи. Чиновник, однако отметил, что с полной уверенностью про виды спорта он не может сказать, так как там еще не определено точно за исключением однозначного участия пары по фигурному катанию.

Другой источник в правительстве Южной Кореи рассказал, что для северокорейской делегации будет снять отдельный отель в уезде Инчже, в горном районе провинции Канвон. По информации телеканала "Чосон ТВ", который разыскал и показал эту гостиницу, отель рассчитан в общей сложности на 650 человек. Его удаленное и изолированное нахождение поможет проще решить все вопросы с обеспечением безопасности делегации КНДР.