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12.01.2018 06:41
Рубрика: В мире

СМИ: КНДР направит на Олимпиаду в Пхенчхан 10 спортсменов

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Делегация из КНДР, которая приедет на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, станет скорее всего самым крупным в истории "северокорейским десантом" на Юге. Согласно информации источников в правительстве Южной Кореи, ожидается прибытие до 500 человек, тогда как самих атлетов будет около десяти.

Напомним, что на состоявшихся девятого января в Пханмунчжоме межкорейских переговорах Юг и Север договорились об участии делегации из КНДР в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Все расходы по переезду и пребыванию в Республике Корея взяла на себя южнокорейская сторона. Также было решено провести консультации на уровне военных с целью снижения напряженности и предотвращения возможных инцидентов.

Две Кореи договорились об Олимпиаде-2018

"Мы ожидаем, что делегация будет весьма большой. Единовременно к нам никогда не приезжало столько людей из Северной Кореи. Думаю, что общая численность делегации Севера составит 400-500 человек", - цитируют южнокорейские СМИ слова неназванного источника в местном правительстве. Источник добавил, что такой солидный состав неизбежен в связи с тем, что было согласовано прибытие сразу нескольких групп помимо атлетов. Сеул и Пхеньян договорились, что КНДР направит еще официальную делегацию, представителей северокорейского Олимпийского комитета, группу поддержки, художественные коллективы, команду тхэквондистов для проведения показательных выступлений и отдельный пул репортеров СМИ КНДР.

Фото: REUTERS/Korea Poo
КНДР отправит спортсменов для участия в Олимпиаде в Южной Корее

Чиновник также рассказал, сколько будет спортсменов. "Насколько мне известно, непосредственно спортивная делегация будет из 20 человек". Он пояснил, что это означает, что будет десять самих атлетов и десять тренеров. Среди видов, в которых северокорейские спортсмены выступят на Олимпиаде-2018, было названо парное фигурное катание, шорт-трек, беговые лыжи. Чиновник, однако отметил, что с полной уверенностью про виды спорта он не может сказать, так как там еще не определено точно за исключением однозначного участия пары по фигурному катанию.

Другой источник в правительстве Южной Кореи рассказал, что для северокорейской делегации будет снять отдельный отель в уезде Инчже, в горном районе провинции Канвон. По информации телеканала "Чосон ТВ", который разыскал и показал эту гостиницу, отель рассчитан в общей сложности на 650 человек. Его удаленное и изолированное нахождение поможет проще решить все вопросы с обеспечением безопасности делегации КНДР.

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